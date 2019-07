Barak sa ospravedlnil za zabitie arabských demonštrantov v roku 2000

Izraelský expremiér tak reagoval na list ľavicového poslanca zo strany Merec, ktorý ho na to vyzval.

Jeruzalem 24. júla (TASR) - Bývalý izraelský premiér Ehud Barak sa v utorok ospravedlnil za zabitie 13 arabských demonštrantov, ktorých v roku 2000 usmrtili príslušníci izraelskej polície, píše agentúra AP.



"Pre zabíjanie protestujúcich bezpečnostnými silami vlastnej krajiny nie je miesto," povedal v utorok vo vysielaní izraelského štátneho rozhlasu Barak, ktorý ohlásil v júni svoj návrat do politiky pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami.



Izraelský expremiér reagoval na list ľavicového poslanca zo strany Merec, ktorý ho vyzval, aby sa ospravedlnil za vraždy v októbri 2000. Išlo o prvé týždne druhého palestínskeho povstania v čase, keď Barak pôsobil ako predseda vlády.



Začiatkom októbra 2000 arabskí občania Izraela usporiadali niekoľko dní trvajúce protesty zo solidarity s Palestínčanmi žijúcimi v Predjordánsku a v pásme Gazy. Celkovo počas násilností zomrelo 13 arabských demonštrantov spolu so židovským izraelským civilistom, pripomenula AP.



Sedemdesiatsedemročný Barak koncom júna na tlačovej konferencii v Tel Avive oznámil, že sa vracia do politiky a zakladá novú stranu, ktorej cieľom je poraziť predsedu vlády Benjamina Netanjahua.



Barak bol premiérom v rokoch 1999-2000. Neskôr bol Netanjahuovým ministrom obrany. Z politiky odišiel v roku 2013 a odvtedy bol otvoreným kritikom Netanjahua.



V aprílových voľbách tesne zvíťazila Netanjahuova pravicová strana Likud, ktorej sa však v stanovenej lehote nepodarilo zostaviť koaličnú vládu. Parlament preto 29. mája odhlasoval svoje rozpustenie. Termín nových volieb stanovili na 17. septembra.