Izrael bombardoval podzemnú teroristickú infraštruktúru Hamasu

Masívne zrážky medzi izraelskou armádou a Palestínčanmi vypukli v pohraničnom pásme Gazy začiatkom minulého týždňa.

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Izraelská armáda bombardovala v stredu "podzemnú teroristickú infraštruktúru" na severe pásma Gazy, patriacu radikálnemu palestínskemu hnutiu Hamas. Informuje o tom agentúra DPA.



Armáda židovského štátu uviedla, že zasiahnuté boli aj dva ďalšie vojenské terče Hamasu. V súvislosti s izraelskými útokmi neboli hlásené zranenia.



K zásahu podľa armády došlo v reakcii na to, že skupina Palestínčanov v utorok podpálila izraelské vojenské stanovište pri hranici s Gazou. Došlo tiež k niekoľkým pokusom o vyslanie dronov cez hranice do Izraela.



Izraelskí vojaci zastrelili viac než 62 Palestínčanov. Išlo o najkrvavejší deň v Gaze od vojny medzi Izraelom a Hamasom v roku 2014, pripomína DPA.



Od začiatku demonštrácií v pásme Gazy v marci tohto roka už zahynulo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva viac než 110 Palestínčanov.



Izrael tvrdí, že hnutie Hamas protestmi len zastiera pokusy preniknúť cez hranicu do Izraela a pokúsiť sa o útoky na tamojšie obyvateľstvo.