Izrael uvíta rokovania o námornej hranici s Libanonom pod záštitou USA

Jeruzalem 27. mája (TASR) - Izrael sa v pondelok vyjadril v prospech rokovaní so susedným Libanonom o spornej otázke spoločných námorných hraníc, ktoré by sa uskutočnili pod záštitou Spojených štátov, píše agentúra DPA.



Takého rokovania by mohli byť "v záujme oboch krajín pri využívaní zásob zemného plynu a ropy", keď by viedli k dohode o hraniciach. Uvádza sa to vo vyhlásení úradu izraelského ministra energetiky Juvala Steinitza, ktoré zverejnili po stretnutí s vyslancom USA Davidom Satterfieldom.



Bejrút ani Washington sa k citovanému vyhláseniu doposiaľ nevyjadrili, dodala DPA.



Libanon a Izrael sú od založenia židovského štátu v roku 1948 technicky v stave vojny — s občasnými prestrelkami pozdĺž línie prímeria. Krajiny vedú taktiež dlhodobý spor ohľadne vytýčenia vzájomných hraníc. Spor sa vzťahuje aj na námorné územia s rozlohou približne 860 štvorcových kilometrov zasahujúcich do troch libanonských energetických blokov. Na vody v oblasti jedného nich si robí nároky aj Izrael.



V rámci tohto dlhodobého sporu sľubovali predstavitelia Libanonu i Izraela ochranu svojich prírodných zdrojov a navzájom sa varovali pred neoprávnenými zásahmi.