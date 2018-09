Izrael dal predjordánskej osade al-Ahmar ultimátum na vysťahovanie

Izrael tvrdí, že beduínska osada plechových chatrčí bola postavená nelegálne a jej obyvateľom ponúka presťahovanie do 12 kilometrov vzdialenej lokality.

Jeruzalem 23. septembra (TASR) - Ultimátum vysťahovať sa do 1. októbra dala izraelská armáda predjordánskej osade Chán al-Ahmar, ktorej v opačnom prípade hrozí zbúranie, informuje agentúra AP.



Izrael tvrdí, že beduínska osada plechových chatrčí bola postavená nelegálne a jej obyvateľom ponúka presťahovanie do 12 kilometrov vzdialenej lokality.



Podľa palestínskych Arabov a iných kritikov však môže byť zámerom jej zbúrania uvoľnenie priestoru pre novú izraelskú osadu. Palestínčania navyše argumentujú, že by bolo pre nich prakticky nemožné získať nové stavebné povolenia.



Chán al-Ahmar leží medzi židovskými osadami Maale Adumim a Kfar Adumim.



Armáda doručila list s ultimátom v nedeľu a ponúkla sa, že bude obyvateľom nápomocná pri búraní ich obydlí. Izraelský najvyšší súd tento mesiac zamietol posledné odvolanie Palestínčanov žijúcich Cháne al-Ahmar proti navrhovanej demolácii.



Židovský štát je kvôli plánom na zbúranie tejto dediny vystavený tvrdej kritike najvýznamnejších európskych krajín.