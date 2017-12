Izrael doručil oznámenie o vystúpení z UNESCO

V rovnakom čase rady UNESCO opustia aj Spojené štáty, a to z rovnakého dôvodu ako Izrael.

Paríž 30. decembra (TASR) - Generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Audrey Azoulayová v piatok dostala oficiálny list izraelskej vlády oznamujúci vystúpenie krajiny z tejto medzinárodnej organizácie do konca roku 2018. Informovala o tom agentúra AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil vystúpenie jeho krajiny z UNESCO minulý týždeň. "Myslím, že vzhľadom na zaujatý, jednostranný a absurdný postoj tejto organizácie k nám je to nevyhnutné," povedal na zasadnutí vlády.



Azoulayová vo svojom vyhlásení vyjadrila poľutovanie nad plánovaným vystúpením Izraela z organizácie. Jednotlivé krajiny podľa nej majú prekonávať názorové a iné rozdiely "v rámci UNESCO a nie mimo neho".



V rovnakom čase rady UNESCO opustia aj Spojené štáty, a to z rovnakého dôvodu ako Izrael. USA toto svoje rozhodnutie oznámili v októbri s tým, že ich k nemu viedla okrem iného nutnosť zásadnej reformy organizácie, ale aj jej "zaujatosť voči Izraelu".



UNESCO v minulosti okrem iného kritizovalo Izrael za jeho aktivity na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.



Izrael vlani prerušil spoluprácu s UNESCO kvôli kontroverznej rezolúcii, v ktorej sa uvádza, že židia nemajú žiadnu spojitosť s posvätnými miestami v Jeruzaleme.