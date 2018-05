Izrael hľadá spôsob, ako Palestínčanom zabrániť v útokoch šarkanmi

Šarkany, na ktorých sú zavesené horiace predmety, spôsobili v uplynulých dňoch požiare na poliach a porastoch.

Jeruzalem 9. mája (TASR) - Izrael zápasí s novou taktikou, ktorú sú zvolili palestínski radikáli, keď z prihraničných oblastí pásma Gazy vypúšťajú šarkany s horľavými predmetmi, aby takto ničili úrodu na poliach na izraelskej strane hraníc.



Informoval o tom v stredu izraelský spravodajský server Ynetnews s tým, že izraelské bezpečnostné zložky sľúbili izraelským farmárom, že hľadajú spôsoby, ako túto situáciu riešiť. Minister financií Moše Kachlon poľnohospodárom sľúbil kompenzáciu škôd, ktoré im "šarkaními útokmi" vznikli.



Šarkany, na ktorých sú zavesené horiace predmety, spôsobili v uplynulých dňoch požiare na poliach a porastoch. Horelo aj v blízkosti viacerých kibucov. Zatiaľ pri nich nikto nebol zranený, ale škody dosahujú státisíce šekelov. Poškodení farmári z regiónu poukazujú na to, že úroda na ich poliach bola zničená tesne pred zberom.



Obyvatelia v pohraničí s pásmom Gazy dostali od úradov odporúčanie, aby so šarkanmi nemanipulovali, pretože by mohli niesť aj výbušniny.



Poslanec strany Budúcnosť existuje (Ješ atid) Chajim Jelin prirovnal závažnosť útokov šarkanmi k vystreľovaniu rakiet typu Kassám do izraelského pohraničia. Poukázal tiež na to, že tak ako v prípade raketových útokov aj v prípade útokov šarkanmi začína záujem izraelských médií o ne klesať.



Minister Kachlon v tejto súvislosti vyhlásil, že tí, ktorí vypúšťajú šarkany s horiacimi predmetmi, by mali byť súdení s rovnakou prísnosťou ako páchatelia raketových útokov.



Minister verejnej bezpečnosti Gilad Erdan zasa uviedol, že "každý, kto zostrojí a posiela horiace šarkany so zápalnou fľašou, kamerou alebo iným predmetom, ktoré majú pristáť na izraelskom území a spôsobiť škodu, by mal byť považovaný za teroristu v štádiu páchania teroristického útoku".



Úspešnosť novej taktiky Palestínčanov spočíva v tom, že na šarkany pripevňujú horiace a ľahko zápalné predmety a tie po dopade na zem spôsobia požiar. Palestínčania pri tejto taktike využívajú zvyčajne západný vietor, ktorý veje z Gazy smerom na Izrael.



Vypúšťanie šarkanov sa časovo zhoduje s násilnými protestmi v blízkosti hraničných plotov, ktoré oddeľujú Gazu od Izraela. Vyvrcholením týchto akcií Palestínčanov bude 15. mája ich masový pochod ako spomienka na Deň vzniku Izraela, ktorý Palestínčania označujú výrazom "nakba" - katastrofa či pohroma, pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce palestínskych Arabov.