Netanjahu má ďalší problém. Jeho žena zúrivo kričila na asistenta

Jeruzalem 28. januára (TASR) - V izraelských médiách sa v nedeľu objavila zvuková nahrávka manželky Benjamina Netanjahua, ako zúrivo kričí na asistenta. Problémami zaťažený premiér má teraz o jednu starosť navyše.



Na nahrávke počuť, ako sa Sara Netanjahuová sťažuje, že spoločenská rubrika sa nezmienila o jej dosiahnutom vzdelaní. Manželka premiéra kričí: "Ja som vzde-la-ná žena! Psy-cho-lo-gič-ka! Mám tituly B.A., M.A.!" Takisto je počuť, ako ďalej nezrozumiteľne vrieska, napísala tlačová agentúra AP.



Nahrávku z roku 2009 zverejnenú v nedeľu na izraelskom spravodajskom portáli Walla rýchlo prevzali a odvysielali popredné televízne stanice v krajine.



Podľa informácií v médiách Netanjahuovú rozhnevala stručná, 44-slovná správa v novinách o tom, že pomáha so školskou benefičnou akciou, ale článok sa nezmieňoval o jej odbornej psychologickej praxi.



Netanjahuová je už dlho známa zlými medziľudskými vzťahmi. Obviňujú ju z hrubého správania voči ľuďom, hádok so zamestnancami a zasahovania do štátnych záležitostí.



Premiér Netanjahu na sociálnej sieti Facebook napísal, že nahrávky sú "súčasťou divokého a agresívneho honu na čarodejnice, ktorý sa zúrivo vedie proti mojej rodine".



Začiatkom januára sa vynorila nahrávka Netanjahuovho 26-ročného syna, ako sa s dvoma bohatými kamarátmi vozí po striptízových kluboch v Tel Avive za peniaze daňových poplatníkov. Záznam pochádza z roku 2015.



Škandály prišli v období, keď polícia vypočúva premiéra v dvoch kauzách týkajúcich sa možného úplatkárstva, sprenevery a prekročenia právomocí.



Netanjahu popiera akékoľvek previnenie a tvrdí, že ide o politicky motivovaný hon proti nemu, zorganizovaný nepriateľskými médiami.