Izrael nakoniec povolí návštevu americkej kongresmanky Tlaibovej

Americký prezident Donald Trump predtým na Twitteri uviedol, že Izrael by prejavil nesmiernu slabosť, ak by obe moslimské kongresmanky na svoje územie pustil, pretože bojkotujú židovský štát.

Jeruzalem 16. augusta (TASR) - Izrael v piatok oznámil, že z humanitárnych dôvodov povolí návštevu americkej kongresmanky Rashidy Tlaibovej, ktorá je palestínskeho pôvodu.



Ako uviedla agentúra AFP, izraelský minister vnútra Arje Deri vysvetlil, že Tlaibovej povolil uskutočniť "humanitárnu návštevu jej starej matky" na Západnom brehu okupovanom Izraelom po tom, ako mu zaslala písomné záruky, že bude "rešpektovať podmienky uložené Izraelom" a nebude propagovať bojkot Izraela.



Izrael pritom ešte vo štvrtok oznámil, že nepovolí vstup na svoje územie členkám Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Rashide Tlaibovej a Ilhan Omarovej. Obe vyjadrujú podporu Palestínčanmi vedenému medzinárodnému hnutiu s názvom Bojkot, odliv kapitálu a sankcie (BDS).



Americký prezident Donald Trump predtým na Twitteri uviedol, že Izrael by prejavil nesmiernu slabosť, ak by obe moslimské kongresmanky na svoje územie pustil, pretože bojkotujú židovský štát.



"Izrael prejaví nesmiernu slabosť, ak umožní návštevu kongresmanke Omarovej a kongresmanke Tlaibovej. Nenávidia Izrael a židovský národ, a nedá sa povedať alebo urobiť nič, čo by ich presvedčilo o opaku. Obe robia hanbu!" uviedol na Twitteri 45. prezident Spojených štátov.



Izrael prijal zákon, ktorým by mohol zakázať vstup na svoje územie akémukoľvek podporovateľovi tohto hnutia.



Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová, ktoré v najbližších dňoch plánovali navštíviť Predjordánsko a východný Jeruzalem, sú vôbec prvé dve moslimky zvolené do amerického Kongresu.