Izrael nepovolí cez Veľkú noc vstúpiť na svoje územie kresťanom z Gazy

Predstaviteľ katolíckej cirkvi v pásme Gazy označil obmedzenia za veľmi smutné a vyjadril nádej, že Izrael ich ešte prehodnotí.

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelské orgány sa rozhodli zabrániť väčšine členov malej komunity kresťanov z pásma Gazy v tom, aby počas veľkonočných sviatkov vycestovala do Jeruzalema. Odvolali sa pritom na obavu o bezpečnosť, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Koordinačná jednotka izraelského ministerstva obrany pre palestínske územia (COGAT) uviedla, že do Izraelu vpustí z Gazy v tomto čase len osoby vo veku 55 a viac rokov. COGAT dodala, že takéto opatrenia sú potrebné, aby ľuďom zabránili v tom, že do Izraela utečú, či prípadne si svoj pobyt v tejto krajine predĺžia.



Predstaviteľ katolíckej cirkvi v pásme Gazy označil obmedzenia za "veľmi smutné" a vyjadril nádej, že Izrael ich ešte prehodnotí. Dodal, že Veľká noc je sviatkom rodiny, a koncentruje sa okolo podujatí v Jeruzaleme. Za "nerozumné" preto označil rozhodnutie, v súlade s ktorým môžu do Izraela vstúpiť otcovia a matky, avšak ich deti už musia ostať v Gaze.



Gazu pred vyše desiatimi rokmi ovládlo hnutie Hamas, keď v júni 2007 vyvrcholili boje medzi ním a umierneným hnutím Fatah vládnúcim na Západnom brehu. Dôsledkom ovládnutia Hamasom je aj blokáda, ktorú na toto Palestínčanmi obývané územie uvalil Izrael. Izrael dlhodobo obmedzuje vstup do svojej krajiny z tohto územia.