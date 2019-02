Izrael nepovolil Bezpečnostnej rade OSN návštevu území v Predjordánsku

Bezpečnostná rada minulý týždeň splnomocnila svojho súčasného predsedu Anatolia Ndonga Mbaa z Rovníkovej Guiney, aby návštevu prekonzultoval s veľvyslancami Izraela a Palestíny.

New York 14. februára (TASR) - Predstavitelia Organizácie Spojených národov (OSN) oznámili, že Izrael nepovolil Bezpečnostnej rade OSN návštevu území na západnom brehu rieky Jordán, ktoré chcú Palestínčania začleniť do svojho budúceho samostatného štátu, informovala v stredu agentúra AP.



Bezpečnostná rada minulý týždeň splnomocnila svojho súčasného predsedu Anatolia Ndonga Mbaa z Rovníkovej Guiney, aby návštevu prekonzultoval s veľvyslancami Izraela a Palestíny.



Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr odpovedal, že návšteva Bezpečnostnej rady bude vnímaná pozitívne.



Kuvajtský veľvyslanec Mansúr Utajbí však v stredu Rade oznámil, že "Izrael návštevu kategoricky odmieta", hoci izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon povedal, že vláda jeho krajiny by privítala návštevy jednotlivých veľvyslancov.



Schválenie návštevy si vyžaduje podporu všetkých 15 členov Bezpečnostnej rady a súhlas krajín, ktorých sa týka.



Utajbí povedal, že chce pokračovať v rozhovoroch v nádeji, že sa podarí dosiahnuť zhodu.



Izrael obsadil územia na západnom brehu rieky Jordán vo vojne v roku 1967. V súčasnosti tam žije vyše 400.000 židovských osadníkov.