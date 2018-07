Izrael nepovolil vstup do krajiny židovsko-americkej aktivistke

Goldová je národnou koordinátorkou skupiny CODEPINK, ktorá podporuje bojkot Izraela v súvislosti s jeho zaobchádzaním s Palestínčanmi.

Jeruzalem 2. júla (TASR) - Izrael zabránil židovsko-americkej aktivistke, ktorá podporuje snahy zamerané na bojkot tohto židovského štátu, vo vstupe na svoje územie. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na izraelského ministra verejnej bezpečnosti Gilada Erdana.



Erdan uviedol, že Ariel Goldová pricestovala v nedeľu na medzinárodné izraelské letisko, kde jej bol zamietnutý vstup do krajiny. Podľa Erdanových slov "ktokoľvek, kto usilovne pracuje na bojkote Izraela, sem (do krajiny) nevstúpi".



Goldová je národnou koordinátorkou skupiny CODEPINK, ktorá podporuje bojkot Izraela v súvislosti s jeho zaobchádzaním s Palestínčanmi.



V stanovisku, ktoré skupina zverejnila v nedeľu, sa píše, že Goldovú deportovali späť do USA po tom, ako ju po prílete na letisko zadržiavali sedem hodín. Skupina dodala, že Goldovej zabránili vo vstupe do Izraela napriek tomu, že jej predtým udelili vstupné víza. Do USA aktivistka priletí v pondelok ráno miestneho času.



Izrael už predtým zakázal vstup do krajiny aktivistom, ktorí podporujú hnutie Bojkot, divestície, sankcie (BDS), píše AP.



BDS je globálna kampaň snažiaca sa od roku 2005 zvýšiť ekonomický a politický tlak na Izrael, aby došlo k naplneniu jej stanovených cieľov, ktorými sú koniec izraelskej okupácie a kolonizácie palestínskych území a Golanských výšin, rovnoprávnosť pre arabsko-palestínskych občanov Izraela a uznanie práva na návrat palestínskych utečencov.