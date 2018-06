Izrael neprijme sýrskych utečencov, uviedol minister obrany Lieberman

Armáda židovského štátu vyhlásila, že v uplynulých dňoch bol v utečeneckých táboroch na sýrskej strane Golanských výšin zaznamenaný zvýšený počet sýrskych civilistov.

Jeruzalem 29. júna (TASR) - Izrael neumožní vstup na svoje územie žiadnym sýrskym utečencom, bude však pokračovať v ich zásobovaní humanitárnou pomocou. V piatok to vyhlásil izraelský minister obrany Avigdor Lieberman.



Viac než 120.000 ľudí na juhozápade Sýrie muselo utiecť odvtedy, čo sýrska vláda spustila ofenzívu so zámerom opätovne získať kontrolu nad územím, ktoré susedí s Jordánskom a Izraelom okupovanými Golanskými výšinami.



Armáda židovského štátu vyhlásila, že v uplynulých dňoch bol v utečeneckých táboroch na sýrskej strane Golanských výšin zaznamenaný zvýšený počet sýrskych civilistov. Ozbrojené sily v noci poslali dodávky pomoci do štyroch lokalít - "Sýrčanom utekajúcim pred násilím", uvádza agentúra Reuters.



Liebermanove poznámky znovu potvrdili postoj Izraela k tejto otázke a nasledovali po piatkovom vyjadrení ministra energetiky Juvala Steinitza, že sýrskym utečencom nebude umožnené vstúpiť do Izraela.



"Dôkladne sledujeme udalosti v južnej Sýrii, budeme však brániť bezpečnostné záujmy Izraela. Ako vždy, budeme pripravení poskytnúť humanitárnu pomoc civilistom, ženám a deťom, ale neprijmeme žiadnych sýrskych utečencov na naše územie," oznámil Lieberman na sociálnej sieti Twitter.



Izrael odmieta prijímať utečencov unikajúcich pred viac než sedem rokov trvajúcou občianskou vojnou v Sýrii, s ktorou je židovský štát stále oficiálne vo vojnovom stave. Izrael taktiež obviňuje Irán z rozmiestňovania vojenských základní a personálu v Sýrii, ktorú Teherán využíva ako odrazový mostík pre svoje útoky na Izrael.



Izrael však od roku 2011 prijal niekoľko tisíc Sýrčanov, ktorým poskytol lekársku starostlivosť. Zranených Sýrčanov tam liečia v poľných nemocniciach zriadených na hraniciach so Sýriou na Golanských výšinách, ako aj v samotnom Izraeli.