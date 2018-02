Izraelský premiér Netanjahu navštívil okupované Golanské výšiny

Traja najvyšší libanonskí predstavitelia v utorok obvinili Izrael z ohrozovania stability pohraničného regiónu.

Jeruzalem 6. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uskutočnil v utorok zriedkavú návštevu okupovaných Golanských výšin, pričom cez neďaleké hranice uprel zrak do Sýrie a varoval nepriateľov židovského štátu, aby "netestovali" jeho odhodlanie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Netanjahua sprevádzal na vyhliadkový bod na kopci, ležiacom približne tri kilometre od línie vytýčenej v roku 1974 prímerím, jeho bezpečnostný kabinet. Premiér varoval Irán pred akýmkoľvek pokusom prehĺbiť svoju vojenskú prítomnosť v Sýrii alebo vybudovať v susednom Libanone továrne na raketové strely.



"Usilujeme sa o mier, ale sme pripravení na akýkoľvek scenár a nikomu by som neradil, aby nás testoval," povedal Netanjahu, ktorého vyjadrenie prenášali i miestne médiá.



Netanjahu zdôraznil, že Izraelčania majú "mimoriadne odhodlanie brániť svoju krajinu", dopĺňa denník Haarec. Premiér tým odkazoval na vzrastajúce napätie na severných hraniciach Izraela. Traja najvyšší libanonskí predstavitelia v utorok obvinili Izrael z ohrozovania stability pohraničného regiónu.



Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman sa minulý týždeň zmienil o možnosti konfliktu s Libanonom. Uviedol, že v prípade vypuknutia konfliktu by izraelskí vojaci museli operovať hlboko v libanonskom území.



Izrael obsadil Golanské výšiny na západe Sýrie počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a anektoval tento región v roku 1981, čo odsúdila Bezpečnostná rada OSN. Krátko po šesťdňovej vojne začala izraelská vláda Golanské výšiny osídľovať.