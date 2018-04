Netanjahu zrušil dohodu s OSN o presídlení časti afrických migrantov

Po stretnutí s nahnevanými obyvateľmi z južných oblastí Tel Avivu, kde žije mnoho utečencov z afrických krajín, povedal, že k tomuto rozhodnutiu dospel po vypočutí si ich obáv.

Jeruzalem 3. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že sa rozhodol zrušiť dohodu s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), v rámci ktorej sa mala presídliť časť afrických migrantov z Izraela do západných krajín.



Po stretnutí s nahnevanými obyvateľmi z južných oblastí Tel Avivu, kde žije mnoho utečencov z afrických krajín, povedal, že k tomuto rozhodnutiu dospel po vypočutí si ich obáv. Netanjahu tiež čelil silnej kritike od svojich nacionalistických spojencov, dokonca aj z vlastnej vládnej strany Likud, uvádza agentúra AP.



Pôvodne Netanjahu v pondelok oznámil, že Izrael sa s UNHCR dohodol na presťahovaní najmenej 16.250 utečencov prevažne z Eritrey a Sudánu v priebehu piatich rokov do západných štátov, medzi ktorými menoval Nemecko, Kanadu a Taliansko. Približne rovnakému počtu utečencov mal židovský štát poskytnúť výmenou za to "oficiálny štatút" a na jeho území by mohli zostať. Niekoľko hodín po tom postoj zmenil a uviedol, že realizáciu dohody odkladá a chce "prehodnotiť" podmienky dohody s UNHCR.



Podľa izraelského ministerstva vnútra v súčasnosti žije v krajine približne 42.000 afrických prisťahovalcov. Izrael však považuje väčšinu z nich za ekonomických migrantov a označuje ich za "votrelcov".



Dohoda s UNHCR mala odvrátiť hrozbu nútenej deportácie migrantov do bližšie nešpecifikovanej africkej destinácie. Plán na ich vyhostenie však vyvolal v krajine vlnu rozhorčenia, najmä medzi ľudskoprávnymi či mimovládnymi organizáciami. Jeho kritici tvrdili, že deportácie sú neetické a poškodia imidž Izraela ako útočiska pre židovských migrantov.