Izrael opäť zmenšil rybolovnú zónu pre Palestínčanov

Jeruzalem 29. mája (TASR) - Izrael v stredu opäť zmenšil oblasť rybolovu vyhradenú pre palestínskych rybárov. Toto reštriktívne opatrenie je reakciou na to, že Palestínčania opäť vypustili zápalné balóny, ktoré na izraelskej strane hraníc spôsobujú lesné požiare alebo škody na úrode.



Palestínski rybári teraz smú loviť v zóne, ktorá sa nachádza maximálne desať námorných míľ od pobrežia pásma Gazy, spresnil podľa agentúry AFP Úrad pre koordináciu izraelských aktivít na palestínskych územiach (COGAT).



Opatrenie o opätovnom obmedzení rybolovnej zóny prišlo len niekoľko dní po tom, čo Izrael zrušil zákaz rybolovu platný od minulého víkendu pri pobreží palestínskeho pásma Gazy a umožnil tamojším rybárom, aby lovili až do vzdialenosti 15 námorných míľ od pobrežia.



V pásme Gazy, vyčerpanom vojnami s Izraelom i ekonomickou blokádou, je na príjmy z rybolovu odkázaných niekoľko tisíc rodín.



Izrael pristúpil k uzavretiu hraničných priechodov a rybolovnej zóny začiatkom mája po tom, ako hnutie Hamas a jeho spojenec Islamský džihád vystrelili smerom na juh Izraela niekoľko stoviek rakiet a mínometných striel.



Izraelská armáda na to reagovala náletmi a pozemnou operáciou. Táto eskalácia napätia si vyžiadala životy štyroch Izraelčanov a 25 Palestínčanov, medzi ktorými bolo najmenej deväť príslušníkov militantných organizácií.



Regióny v strednej časti Izraela v uplynulých dňoch zápasili v dôsledku extrémnej vlny horúčav a sucha s rozsiahlymi požiarmi krovinatých a lesných porastov.