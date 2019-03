Palestínčania narazili autom do izraelských vojakov, dvoch zranili

Jeden z vojakov utrpel pri útoku ťažké zranenia a musel byť vrtuľníkom prevezený do nemocnice. Jeho stav je podľa denníka Haarec kritický. Druhý bol zranený ľahšie.

Jeruzalem 4. marca (TASR) - Dvaja príslušníci izraelských bezpečnostných síl utrpeli zranenia pri incidente, ku ktorému došlo v pondelok na severe Predjordánska. Do skupiny vojakov tam narazilo auto, v ktorom sedeli traja Palestínčania. Dvoch z nich izraelskí vojaci zastrelili, tretí utrpel ľahké zranenia. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Haarec.



Jeden z vojakov utrpel pri útoku ťažké zranenia a musel byť vrtuľníkom prevezený do nemocnice. Jeho stav je podľa denníka Haarec kritický. Druhý bol zranený ľahšie.



Izraelská armáda vyšetruje útok, ku ktorému došlo pri obci Nímá, ako teroristický čin.



"Teroristi narazili vozidlom do skupiny vojakov, ktorí zastali na krajnici pri vstupe do dediny. Vojaci spustili na teroristov paľbu, pričom dvoch neutralizovali a tretieho ľahko zranili," uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády s tým, že do oblasti boli vyslané posily.