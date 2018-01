Izrael podniká kroky proti hnutiu Bojkot

Izrael minulý rok prijal zákon, ktorým by mohol zakázať vstup na svoje územie akémukoľvek aktivistovi, čo vedome verejne vyzýva na bojkotovanie Izraela.

Jeruzalem 8. januára (TASR) - Izrael plánuje zakázať vstup na svoje územie predstaviteľom 20 organizácií, ktoré podporujú bojkot izraelských tovarov, investícií a sankcie voči židovskému štátu. Na zozname nežiaducich je aj niekoľko židovských mimovládnych organizácií, informovala v nedeľu agentúra AP.



Podľa izraelskej televízie Hadašot 2 poskytlo izraelské ministerstvo pre strategické záležitosti rezortu vnútra zoznam 20 organizácií, ktoré podporujú kampaň známu ako hnutie Bojkot, stiahnutie investícií a sankcie, známe ako Hnutie BDS.



Aktivisti angažujúci sa v Hnutí BDS sú považovaní za vážnu hrozbu pre Izrael a pohraničná stráž by im preto mohla brániť vo vstupe na izraelské územie, dodala AP.



"Organizácie hlásiace sa k bojkotu musia vedieť, že izraelský štát proti nim zasiahne," uviedol vo svojom vyhlásení izraelský minister pre strategické záležitosti Gilad Erdan. Dodal, že vytvorenie spomínaného zoznamu je "ďalším krokom v našom boji proti štvaniu a klamstvám" Hnutia BDS.



Izrael minulý rok prijal zákon, ktorým by mohol zakázať vstup na svoje územie akémukoľvek aktivistovi, čo "vedome verejne vyzýva na bojkotovanie Izraela".



Na izraelskom čiernom zozname sa ocitli organizácie zo Spojených štátov, Francúzska, Južnej Afriky a ďalších krajín. Sú medzi nimi organizácie American Friends Service Committee či Jewish Voice for Peace. Obe medzičasom deklarovali, že vo svojej práci "za dosiahnutie mieru a spravodlivosti" budú pokračovať.



Hnutie BDS presviedča aj umelcov, aby do Izraela necestovali a nespolupracovali s ním. Posledným takýmto prípadom je novozélandská speváčka Lorde, ktorá nedávno zrušila svoj júnový koncert v Izraeli.



K aktívnym členom hnutia BDS patria okrem iných napríklad zakladateľ Pink Floyd Roger Waters, spevák Elvis Costello či Thurston Moore, známy najmä z pôsobenia v kapele Sonic Youth. Organizácia tlačí na všetkých umelcov a verejne známe osobnosti, aby sa Izraelu vyhýbali, a to minimálne dovtedy, kým začne dodržiavať práva Palestínčanov.



Hnutie nedávno ostro skritizoval Thom Yorke, spevák kapely Radiohead, ktorá sa napriek tlaku zo strany BDS rozhodla koncert v Izraeli odohrať.



Za svoj vzor a zdroj inšpirácie Hnutie BDS považuje bojkot Južnej Afriky Hnutím proti apartheidu v 20. storočí.