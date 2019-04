Izrael pustil sýrskych väzňov, reagoval na vrátenie pozostatkov vojaka

Rusko je blízkym spojencom sýrskej vlády prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne.

Jeruzalem 28. apríla (TASR) - Izrael v nedeľu prepustil dvoch sýrskych väzňov a označil to za "prejav dobrej vôle" po tom, ako boli začiatkom apríla do krajiny vrátené telesné pozostatky nezvestného izraelského vojaka Zacharyho Baumela, informovala agentúra AP.



Sýrska štátna televízia oznámila, že väzni Zajdán Tawíl a Chamís Ahmad po prepustení dorazili na územie Sýrie.



Izrael však trvá na tom, že prepustenie väzňov nebolo výmenou za vrátenie pozostatkov Baumela, ktorý zmizol počas prvej libanonskej vojny v roku 1982.



Ruský prezident Vladimir Putin 4. apríla informoval, že Baumelove pozostatky objavila ruská armáda.



Sýrska vláda odmietla, že by mala akékoľvek informácie o tom, kde sa Baumel nachádza a podľa jej slov sa ani nezúčastnila na repatriácii jeho pozostatkov.



Rusko je blízkym spojencom sýrskej vlády prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne.