Parlament prerokúva zákon definujúci Izrael ako štát židovského národa

Jeruzalem 16. júla (TASR) - Výbor izraelského parlamentu prerokoval v pondelok sporný zákon, ktorý definuje Izrael ako štát židovského národa.



Podľa vlády sa iba zapracuje do zákona súčasný charakter štátu. Kritici však tvrdia, že zákon vylúči arabskú menšinu, ktorá tvorí približne 20 percent obyvateľstva Izraela.



Agentúra AP pripomína, že mnohí Izraelčania označujú zákon za diskriminačný a v sobotu proti nemu vo veľkom počte protestovali v uliciach Tel Avivu. Prezident Reuven Rivlin, ktorý často nezasahuje do domácej politiky, varoval pred článkami zákona zjavne nabádajúcimi k segregácii a znižovaniu statusu arabského jazyka.



Koaliční partneri zrejme po rokovaniach na poslednú chvíľu odstránili niektoré problematické formulácie, ale nestranícky think tank Izraelský inštitút pre demokraciu (IDI) tvrdí, že zákon stále môže podkopať demokratické hodnoty Izraela.



Očakáva sa, že o zákone by sa malo hlasovať tento týždeň. Ak ho poslanci schvália, zrejme ešte bude čeliť námietkam na najvyššom súde krajiny.