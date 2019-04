Izraelský prezident poveril zostavením vlády Benjamina Netanjahua

V nadchádzajúcich týždňoch bude musieť Netanjahu rokovať o koaličných dohodách so svojimi partnermi, ktorí sa budú snažiť získať v kabinete vplyvné postavenia.

Jeruzalem 17. apríla (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin oficiálne v stredu poveril zostavením vládnej koalície doterajšieho premiéra Benjamina Netanjahua.



Tento krok sa očakával po tom, ako Netanjahuova strana Likud (Jednota) a jeho pravicoví spojenci získali v minulotýždňových parlamentných voľbách väčšinu kresiel, píše agentúra AP.



Rivlin viedol tento týždeň konzultácie s predsedami všetkých politických strán, ktoré sa vo voľbách dostali do parlamentu, aby si vypočul ich odporúčania, kto by mal byť ďalším premiérom.



Všetci Netanjahuovi spojenci, ktorí získali v parlamente väčšinu v podobe 65 zo 120 kresiel, lobovali za Netanjahua.



V nadchádzajúcich týždňoch bude musieť Netanjahu rokovať o koaličných dohodách so svojimi partnermi, ktorí sa budú snažiť získať v kabinete vplyvné postavenia. Na získanie väčšinovej podpory v parlamente má 42 dní.