Prezidentské konzultácie o zostavení vlády Izraeli sa začnú v pondelok

Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin v piatok oznámil, že na budúci pondelok začne viesť konzultácie s predsedami všetkých politických strán, ktoré sa v utorkových predčasných voľbách dostali do parlamentu.



Rivlin podľa agentúry AP spresnil, že si chce vypočuť odporúčania daných politikov, koho by mal poveriť zostavením vlády. Prezident si potom z odporúčaných kandidátov vyberie toho, ktorý má podľa jeho názoru najväčšie šance vytvoriť v parlamente väčšinu. Následne ho požiada, aby do 42 dní vytvoril vládu.



Podľa agentúry AP je vysoko pravdepodobné, že týmto kandidátom bude doterajší premiér Benjamin Netanjahu.



Z doterajších výsledkov sčítania hlasov - zo štvrtka večera - vyplýva, že Netanjahuova strana Likud obsadí v 120-člennom Knesete 36 kresiel. Spoločne s ultraortodoxnými stranami, ktoré Netanjahu označuje za prirodzených spojencov Likudu, bude mať blok pravicových strán v parlamente väčšinu v podobe 65 hlasov.



Netanjahuovi prirodzení spojenci a potenciálni partneri v koalícii však vo voľbách nedosiahli očakávané výsledky: ultraortodoxná strana Zjednotený judaizmus Tóry predčasných voľbách prišla o jeden mandát a v Knesete ju bude zastupovať nie osem, ale sedem poslancov.



Sčítaním hlasov sa tiež potvrdilo, že nacionalistická strana Nová pravica, na ktorej čele sú odstupujúci ministri Naftali Benet a Ajelet Šakedová, sa do parlamentu ani nedostala, čo je pre oboch straníckych lídrov veľký neúspech.



Vo všeobecnosti sa očakáva, že v Izraeli opäť vznikne pravicová koaličná vláda. Podľa denníka Maariv je však tiež možné, že Rivlin by sa mohol pokúsiť presvedčiť Netanjahua a lídra centristickej strany Modrá a Biela Bennyho Ganca, aby vytvorili vládu spoločne.



Vláda ich strán by mala v parlamente stabilnú väčšinu a pri dôležitých hlasovaniach - o rozpočte, daňovej politike či vojenskej povinnosti - by nebola vydaná napospas vydieraniu malých koaličných strán, napísal Maariv.