Izrael prímerie s Palestínčanmi nepotvrdil

Izraelská vláda dosiahnutie prímeria odmietla potvrdiť - zrejme preto, aby sa vyhla priznaniu svojich rokovaní s palestínskymi teroristickými skupinami.

Jeruzalem 6. mája (TASR) - Izrael je pripravený na ďalšiu konfrontáciu s teroristickými skupinami v pásme Gazy, vyhlásil v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na správy o uzavretí prímeria, ktorým sa malo skončiť najvážnejšie vzplanutie násilností od vojny z roku 2014.



"Za posledné dva dni sme Hamas a Islamský džihád zasiahli veľkou silou, zaútočili na viac ako 350 cieľov a teroristických vodcov a aktivistov a zničili teroristickú infraštruktúru," citoval denník The Times of Israel na svojej webovej stránke z Netanjahuovho vyhlásenia.



Izraelský premiér zároveň upozornil, že vojenská "Kampaň sa nekončí, vyžaduje si trpezlivosť a triezvy úsudok". "Pripravujeme sa na pokračovanie," dodal Netanjahu a spresnil, že "cieľom bolo a zostáva zaistiť mier a bezpečnosť obyvateľov juhu (Izraela)". Vyslovil tiež sústrasť rodinám izraelských obetí a zraneným zaželal rýchle zotavenie.



Hovorca palestínskeho militantného hnutia Hamas v reakcii na Netanjahuovo vyhlásenie uviedol, že hoci sa "toto kolo skončilo, konflikt pokračuje, kým (Palestínčania) nezískajú svoje práva".



Prímerie medzi Izraelom a ozbrojenými skupinami z pásma Gazy nadobudlo účinnosť v pondelok o 04.30 h miestneho času, dodal The Times of Israel.



Izraelská vláda dosiahnutie prímeria odmietla potvrdiť - zrejme preto, aby sa vyhla priznaniu svojich rokovaní s palestínskymi "teroristickými" skupinami. V pondelok však oznámila zrušenie ochranných obmedzení pre obyvateľov južného Izraela, ktoré boli prijaté počas víkendu. Tento krok sa považuje za nepriame potvrdenie uzavretia prímeria.