Izrael trestá konanie Hamasu zavretím hraničného priechodu pre kamióny

Jeruzalem 17. júla (TASR) - Izrael v utorok uzavrel jediný hraničný priechod vyhradený pre nákladné autá smerujúce do palestínskeho pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AP.



Tento svoj krok Izrael zdôvodnil tým, že palestínske hnutie Hamas pokračuje vo svojich nepriateľských akciách voči Izraelu, a to dokonca aj v čase prímeria, ktoré bolo v sobotu uzavreté po 24 hodinách intenzívnej paľby.



Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman spresnil, že Izrael až do nedele uzavrel hraničný priechod v kibuci Kerem Šalom, čím sa zastaví preprava plynu a pohonných látok do Gazy. Dodal však, že prísun potravín a základných liekov bude možný.



Okrem toho, ako informoval minister, Izrael sprísnil svoju námornú blokádu Gazy tým, že Palestínčanom umožní plaviť sa len po hranicu troch námorných míľ od pobrežia Gazy. Doteraz mali dovolenú plavbu do vzdialenosti šiestich námorných míľ.



Agentúra AP napísala, že vedenie Hamasu v sobotu súhlasilo s vyhlásením prímeria, ale aktivisti z Gazy napriek tomu neprestali vypúšťať zápalné balóny a draky, ktoré po dopade na území Izraela podpaľujú úrodu a lesné porasty a spôsobujú tak veľké materiálne škody.



V Izraeli sa v nedeľu objavila správa, že na jeho území sa objavil sokol, ktorý mal na tele pripevnené zápalné zariadenie. Podľa AP ide zrejme o prvý prípad, keď militanti z Gazy použili pri útoku na Izrael aj zviera.



Izraelské ozbrojené sily podnikli v sobotu v pásme Gazy intenzívne letecké útoky a militanti z hnutia Hamas odpaľovali počas celého dňa na Izrael rakety a mínometné granáty. Išlo o najintenzívnejšie vzdušné operácie Izraela v pásme Gazy od roku 2014. Obe strany potom súhlasili s prímerím.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne v pondelok upozornil, že pre Izrael neexistuje prímerie, ktoré by sa nevzťahovalo na vypúšťanie zápalných šarkanov a balónov. "Opakujem to znova a dúfam, že sa to k nim (v Gaze) dostane," vyhlásil Netanjahu, ktorý upozornil, že ak palestínski aktivisti nepochopia jeho slová, budú musieť "pochopiť činy" izraelských bezpečnostných zložiek.