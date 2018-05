Trumpova delegácia pricestovala do Jeruzalema

Samotný Trump na otvorení ambasády prítomný nebude, predpokladá sa však, že vystúpi s príhovorom prostredníctvom videomostu z Washingtonu.

Jeruzalem 13. mája (TASR) - Dcéra amerického prezidenta Ivanka Trumpová pricestovala v nedeľu s manželom Jaredom Kushnerom do Izraela na pondelkové otvorenia veľvyslanectva USA v Jeruzaleme. Pár, z ktorého každý je poradcom šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, sa zúčastní na slávnostnom podujatí.



Samotný Trump na otvorení ambasády prítomný nebude, predpokladá sa však, že vystúpi s príhovorom prostredníctvom videomostu z Washingtonu. Americkú delegáciu dopĺňajú minister financií Steven Mnuchin a námestník ministra zahraničných vecí John Sullivan, informoval spravodajský portál stanice BBC.



Trumpovo rozhodnutie preložiť americké veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema a uznať ho de facto za hlavné mesto Izraela pobúrilo Palestínčanov. Tento krok prišiel v súvislosti so 70. výročím vzniku moderného židovského štátu, rozchádza sa však s dlhodobou politikou neutrálnosti USA ohľadom tejto otázky.



Menšie dočasné veľvyslanectvo Spojených štátov bude otvorené v budove amerického konzulátu v Jeruzaleme, zatiaľ čo väčší zastupiteľský úrad zriadia neskôr, keď sa do Jeruzalema presťahuje zvyšok ambasády z Tel Avivu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa BBC označil tento krok za dôvod na oslavy.



Izrael považuje Jeruzalem za svoje "večné a nedeliteľné" hlavné mesto, kým Palestínčania si nárokujú východnú časť Jeruzalema za metropolu pre svoj budúci štát. Izrael obsadil východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967, celé mesto vyhlásil v rozpore s rezolúciami OSN za svoje hlavné mesto v roku 1980.



Predseda palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás označil presun americkej ambasády za "facku storočia". Európska únia vzniesla voči Trumpovmu rozhodnutiu ostré námietky a väčšina veľvyslancov členských krajín EÚ v Izraeli bude pondelkové podujatie bojkotovať. Očakáva sa však účasť diplomatov z Česka, Maďarska a Rumunska.



Britské médium dopĺňa, že prítomní by mali byť aj prezidenti Guatemaly a Paraguaja; obe krajiny sa totiž po Trumpovom kroku tiež rozhodli presunúť svoje ambasády do Jeruzalema.