Izrael tvrdí, že sa dohodol s OSN, presídli časť afrických migrantov

Jeruzalem 2. apríla (TASR) - Izrael dosiahol s Organizáciou Spojených národov dohodu, ktorou sa ruší plánované vyhostenie afrických žiadateľov o azyl z jeho územia, pričom veľká časť z týchto migrantov sa presídli do západných krajín. Oznámila to v pondelok kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Kancelária podľa agentúry AP uviedla, že s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dospela k "nebývalému pochopeniu", na základe ktorého vyšle Izrael vyše 16.000 afrických migrantov do západných krajín, ktoré sú ochotné ich prijať. Kancelária dodala, že zvyšku afrických azylantov - podľa údajov vlády zhruba 26.000 osobám - bude udelený ochranný štatút a na území Izraela budú môcť ostať, uviedla agentúra DPA.



Dosiahnutá dohoda odvracia hrozbu nútenej deportácie migrantov do bližšie nešpecifikovanej africkej destinácie. Dohoda by podľa vyhlásenia kancelárie mala byť implementovaná postupne v troch etapách, ktoré prebehnú v nadchádzajúcich piatich rokoch.



Vyše 40.000 migrantov, najmä z Eritrey a Sudánu, uniklo v uplynulých rokoch pred nebezpečím práve do Izraela. Izrael považuje väčšinu z nich za uchádzačov o zamestnanie, a tvrdí, že nie je povinný ponechať ich na svojom území.



Plán na ich vyhostenie však vyvolal v krajine vlnu rozhorčenia, najmä medzi ľudskoprávnymi či mimovládnymi organizáciami. Jeho kritici tvrdili, že deportácie sú neetické a poškodia imidž Izraela ako útočiska pre židovských migrantov.