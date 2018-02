Izrael tvrdí, že útokom v Sýrii vyslal Iránu jasnú správu

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že zostrelila iránske bezpilotné lietadlo, ktoré zo Sýrie preniklo do vzdušného priestoru židovského štátu.

Jeruzalem 11. februára (TASR) - Útokom na iránske pozície v Sýrii Izrael vyslal jasnú správu, že nebude tolerovať vojenské zariadenia Iránu vo svojej blízkosti. Vyhlásil to v nedeľu izraelský minister pre tajné služby Jisrael Kac.



Podľa jeho slov nejaký čas potrvá, kým Iránci "strávia", pochopia a budú sa pýtať, ako Izraelčania vedeli, kde majú zaútočiť.



Agentúra AP poznamenala, že izraelské letectvo podniklo v sobotu masívne nálety v Sýrii. Židovský štát oznámil, že zaútočil na štyri iránske vojenské pozície a osem sýrskych, pričom spôsobil vážne škody.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) v nedeľu informovalo, že pri týchto izraelských náletoch zahynulo najmenej šesť sýrskych vojakov a členov nesýrskych spojeneckých síl.



K situácii sa vyjadrili aj Spojené štáty. Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová uviedla, že USA podporujú právo Izraela na svoju obranu. "Úmyselná eskalácia hrozby zo strany Iránu a jeho ambícia ukázať svoju moc a dominanciu ohrozuje všetkých ľudí v regióne - od Jemenu až po Libanon. USA pokračujú v potláčaní všetkých nepriateľských aktivít Iránu v regióne a vyzývajú Irán na ukončenie správania ohrozujúceho mier a stabilitu," uviedla Nauertová.



Izraelská armáda v sobotu oznámila, že zostrelila iránske bezpilotné lietadlo, ktoré zo Sýrie preniklo do vzdušného priestoru židovského štátu. Reagovala preto náletom na iránske ciele v Sýrii. Piloti jednej zo stíhačiek sa však museli v dôsledku sýrskej protivzdušnej paľby katapultovať. Zasiahnutá stíhačka typu F-16 sa zrútila na severe Izraela. Oboch pilotov, z ktorých jeden utrpel vážne zranenia, previezli do nemocnice. Izraelské letectvo následne podniklo masívny odvetný nálet na ciele v Sýrii.



Sýrske ozbrojené sily popreli, že by spomínaný dron narušil vzdušný priestor Izraela. Zástupca veliteľa iránskych revolučných gárd zase odmietol potvrdiť správy o tom, že išlo o iránsky stroj.