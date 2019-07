Izrael tvrdí, že zostrelil dron, ktorý sa nad územie dostal z Gazy

K incidentu došlo v situácii, keď pozdĺž hraníc opadlo napätie a Izrael a pásmo Gazy sa snažia dodržať neformálne dlhodobé prímerie.

Jeruzalem 8. júla (TASR) - Izraelská armáda zostrelila dron, ktorý preletel nad územie Izraela z palestínskeho pásma Gazy. Hovorca izraelskej armády v pondelok podľa agentúry AP uviedol, že bezpilotné zariadenie je teraz predmetom odbornej expertízy. Úrady z pásma Gazy sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.



Ako píše agentúra AP, je známe, že vedenie militantného hnutia Hamas už na programe vývoja dronov pracovalo, a to za pomoci Iránu. Tieto stroje sa zvyčajne používajú na prieskumné lety pozdĺž hraníc medzi Izraelom a pásmom Gazy. Zatiaľ nie je jasné, či by boli schopné aj vykonať útoky na ciele na izraelskom území.



K incidentu došlo v situácii, keď pozdĺž hraníc opadlo napätie a Izrael a pásmo Gazy sa snažia dodržať neformálne dlhodobé prímerie. Napriek tomu Palestínčania v poslednom čase aj tak pokračovali vo svojich obvyklých formách protestu - vypúšťali balóny s ľahko zápalnými zariadeniami smerom na izraelské územie, kde spôsobujú požiare lesných porastov alebo úrody na poliach, alebo sa vo viacerých lokalitách pri hranici dostali do potýčok s izraelskými vojakmi.