Izrael tvrdí, že zostrelil iránsky dron a zaútočil v Sýrii

Sýria tvrdí, že jej protivzdušná obrana zasiahla viac ako jedno izraelské lietadlo.

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že zostrelila v sobotu iránske bezpilotné lietadlo, ktoré zo Sýrie preniklo do vzdušného priestoru židovského štátu. Izraelské obranné sily (IDF) reagovali náletom na iránske ciele v Sýrii. Piloti jednej zo stíhačiek sa však museli katapultovať, píše denník Haarec. Sýria tvrdí, že jej protivzdušná obrana zasiahla viac ako jedno izraelské lietadlo.



Podľa denníka Haarec sa izraelská stíhačka typu F-16 zrútila na severe židovského štátu. Oboch pilotov previezli do nemocnice v stabilizovanom stave.



"Identifikovali sme iránske bezpilotné lietadlo, ktoré vzlietlo zo sýrskeho územia. Dron identifikovali systémy izraelských vzdušných síl a zostrelil ho vrtuľník izraelských vzdušných síl. Iránsky dron dopadol na naše územie a je v našom vlastníctve... Padlo rozhodnutie zaútočiť na miesto, z ktorého Iránci dron vypustili. Bola to chirurgická akcia hlboko v Sýrii, cieľ je zničený," uviedol hovorca IDF brigádny generál Ronen Manelis.



Sýrska agentúra SANA informovala, že Izraelčania zaútočili na vojenskú základňu v strednej časti Sýrie. "Protivzdušná obrana čelila agresii a zasiahla viac ako jedno lietadlo," uviedla SANA.