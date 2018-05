Izrael uzavrel dôležitý hraničný priechod do Gazy

Výtržníci v ňom podpálili plynovod smerujúci z Izraela, zapálili dopravný pás s tovarom a poškodili palivové potrubie.

Gaza 12. mája (TASR) - Izrael zatvoril v sobotu dôležitý hraničný priechod Kerem Šalom s pásmom Gazy po tom, ako ho v piatok vážne poškodili Palestínski výtržníci počas násilného protiizraelského protestu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Skupina palestínskych demonštrantov prenikla v piatok na strane Gazy do areálu tohto hraničného priechodu - hlavného vstupného uzla pre dodávky a vývoz tovaru a humanitárnej pomoci do uvedenej palestínskej enklávy na pobreží Stredozemného mora.



Výtržníci v ňom podpálili plynovod smerujúci z Izraela, zapálili dopravný pás s tovarom a poškodili palivové potrubie. Spôsobili tak škody vo výške viac ako deväť miliónov dolárov a narušili dovoz nafty a stavebných materiálov.



"Priechod zostane zatvorený pokiaľ sa neopravia škody spôsobené počas nepokojov, a opätovne bude otvorený až s ohľadom na situáciu," uviedla izraelská armáda a dodala, že medzitým bude otvorený iba na humanitárne účely.



V úzkej pobrežnej enkláve pásma Gazy s vysokou mierou chudoby a nezamestnanosti žijú vyše dva milióny ľudí. Kerem Šalom je jedným z troch hlavných hraničných priechodov Gazy s Izraelom a Egyptom. Väčšina denných dodávok tovarov však prúdi práve týmto priechodom.



Agentúra Reuters citovala niektorých obyvateľov Gazy, ktorí si nevedeli vysvetliť, prečo sa demonštranti rozhodli útočiť práve na hraničný terminál.



Palestínsky národný výbor uviedol, že ho "tento neplánovaný a nešťastný incident, ktorý spôsobil škody na majetku v Kerem Šalom, prekvapil". Palestínčanov vyzval, aby tento priechod chránili.



Cieľom hromadných protestov, ktoré od konca marca každý piatok organizuje palestínske militantné hnutie Hamas, je prelomenie pozemnej, námornej a vzdušnej blokády pásma Gazy. Organizátori tiež požadujú, aby sa palestínski utečenci a ich potomkovia mohli vrátiť do svojich pôvodných domovov na území dnešného Izraela.



Protestné akcie majú kulminovať 14. a 15. mája pri príležitosti 70. výročia vzniku Izraela. Palestínčania označujú deň vzniku židovského štátu výrazom "nakba" (katastrofa), pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce palestínskych Arabov.



Počas súčasnej vlny protestov prišlo od konca marca o život už najmenej 41 Palestínčanov a ďalších zhruba 1700 utrpelo zranenia. Väčšinu obetí tvoria osoby, ktoré sa napriek varovaniam približujú k plotu oddeľujúcemu pásmo Gazy od Izraela, podľa ktorého sa militanti z Hamasu pod pláštikom protestov pokúšajú prelomiť izraelské hranice.