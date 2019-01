Izrael uznal venezuelského opozičného lídra Guaidóa za prezidenta

Predseda izraelskej vlády toto rozhodnutie oznámil prostredníctvom videozáznamu na internete. Uviedol, že jeho krajina sa pripája k postoju USA, Kanady a mnohých latinskoamerických krajín.

Tel Aviv 27. januára (TASR) - Izrael v nedeľu oficiálne uznal predsedu venezuelského Národného zhromaždenia a opozičného vodcu Juana Guaidóa za prezidenta Venezuely. Podľa agentúry AFP to uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Predseda izraelskej vlády príslušné rozhodnutie oznámil prostredníctvom videozáznamu zverejneného na internete. Uviedol v ňom, že jeho krajina sa pripája k USA, Kanade, a množstvu latinskoamerických krajín, ktoré už legitimitu Guaidóa uznali.



Predseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó sa v stredu na masovej demonštrácii opozície vyhlásil za dočasného venezuelského prezidenta. Jeho legitimitu následne uznali Spojené štáty, Kanada i väčšina latinskoamerických krajín. Na strane venezuelského prezidenta Nicolás Madura naopak stoja Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia.



Niekoľko krajín EÚ, konkrétne Británia, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, zároveň v sobotu Madura varovalo, že ak do ôsmich dní neoznámi termín novej voľby hlavy štátu, taktiež uznajú Guaidóa za dočasného prezidenta. Aj samotná EÚ vyzvala na čo najrýchlejšie konanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb vo Venezuele.



Maduro v nedeľu výzvy na nové voľby a osemdňovú lehotu odmietol. V rozhovore pre stanicu CNN Türk tiež povedal, že jeho krajina "nie je pripútaná" k Európe. Z toho, čo sa deje vo Venezuele obvinil USA. Deklaroval však, že je "otvorený dialógu", no označil za nepravdepodobné, že by došlo k jeho stretnutiu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Washington ho okamžite uznal a Madura označil za nelegitímnu hlavu štátu.