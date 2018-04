Izrael víta Trumpov tvrdý postoj k Iránu

Izrael patrí medzi najostrejších kritikov historickej jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom z roku 2015 a vyzýva Trumpa, aby vytrval vo svojich hrozbách a zrušil ju.

Tel Aviv 25. apríla (TASR) - Izraelský minister pre tajné služby Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že iránska jadrová dohoda z roku 2015 musí byť "od základu zmenená - ak nie zrušená".



Minister ďalej uviedol, že ho povzbudili ostré slová amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Iránu, ktoré v utorok vyslovil vo Washingtone počas stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Kac upozornil, že Irán urobil ústupky až zo strachu pred ekonomickými sankciami. Izraelský politik však dodal, že Západ sa dopustil chyby, keď nepokračoval v tlaku, a dohodu s Iránom podpísal príliš skoro.



Podľa Kaca Macron a jeho európski kolegovia "musia pochopiť, že vytvárať dnes mohutný tlak na Irán znamená, že to zajtra môže zabrániť násiliu a možno aj vojne".



Izrael patrí medzi najostrejších kritikov historickej jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom z roku 2015 a vyzýva Trumpa, aby vytrval vo svojich hrozbách a zrušil ju, pripomenula agentúra AP.



Naopak iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu vylúčil akékoľvek zmeny alebo dodatky k jadrovej dohode z roku 2015.



Macron v utorok na trojdňovej návšteve USA pripustil, že majú s americkým prezidentom Trumpom rozdielne názory na Irán, ale vyslovil nádej, že môžu spolupracovať na novej jadrovej dohode s Iránom. "Už niekoľko mesiacov hovorím, že to nie je dostatočná dohoda, ale umožňuje nám prinajmenšom do roku 2025 mať nejakú kontrolu nad ich jadrovými aktivitami. Preto chceme odteraz pracovať na novej dohode s Iránom," uviedol Macron po rokovaniach s Trumpom v Bielom dome.



Francúzsky prezident sa v utorok vyslovil aj za "udržateľnú stabilitu" a vyjadril nádej, že veľmi úprimná diskusia, ktorú mal s Trumpom, umožní vydláždiť cestu k novej dohode.



Trump na utorkovom stretnutí s Macronom varoval, že ak Iránci obnovia svoj jadrový program, "budú mať väčšie problémy, aké kedy mali". "Kamkoľvek idete na Blízkom východe, zdá sa, že Irán je za všetkým, kde je problém," povedal Trump a uviedol ako príklad Jemen.