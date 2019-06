Vo veku 73 rokov zomrela prvá dáma Izraela Nechama Rivlinová

Prezidentská kancelária spresnila, že Rivlinová zomrela tri mesiace po tom, ako jej transplantovali pľúca.

Jeruzalem 4. júna (TASR) - Prvá dáma Izraela, Nechama Rivlinová, zomrela v utorok vo veku 73 rokov. Manželka izraelského prezidenta Reuvena Rivlina podľahla dlhodobej pľúcnej chorobe, informovala tlačová agentúra AP.



Prezidentská kancelária spresnila, že Rivlinová zomrela tri mesiace po tom, ako jej transplantovali tento orgán. Napriek ťažkej chorobe sa s kyslíkovým zariadením pravidelne objavovala na verejnosti po boku manžela.



Prezidentský úrad v židovskom štáte je prevažne reprezentatívnou funkciou. Nechama Rivlinová bola podľa AP obľúbenou prvou dámou, ktorá sa sústredila na umenie, životné prostredie a deti so špeciálnymi potrebami.



Rivlinová sa narodila v izraelskej roľníckej komunite Herut a za budúceho prezidenta sa vydala v roku 1971. Počas celej politickej kariéry svojho manžela bola jeho spoľahlivou poradkyňou. Zanechala po sebe troch potomkov.



Jej rodičia emigrovali do Izraela z Ukrajiny. Rivlinová žila so svojím manželom v Jeruzaleme. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril nad jej úmrtím hlboký zármutok a vyzdvihol jej "hrdinský" zápas s ochorením.