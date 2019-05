Izrael vybral miesto pre nové osídlenie, bude pomenované po Trumpovi

Veľvyslanectvo USA sa presťahovalo z Tel Avivu do Jeruzalema a bolo otvorené 14. mája 2018.

Jeruzalem 12. mája (TASR) - Lokalita sľúbenej novej osady na Golanských výšinách, ktorá bude pomenovaná po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, je už vybraná a prebieha formálne schvaľovanie. Vyhlásil to v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Sľúbil som, že založíme komunitu pomenovanú po prezidentovi Trumpovi. Rád by som vám oznámil, že sme už vybrali miesto na Golanských výšinách, kde sa založí táto nová komunita a začali sme daný proces," povedal ministerský predseda židovského štátu na úvod týždňového stretnutia kabinetu.



Netanjahu prisľúbil tento krok v apríli ako ocenenie Trumpovho uznania izraelskej suverenity nad časťou tejto strategickej náhornej plošiny. Trump sa odklonil od dlhoročného medzinárodného konsenzu 25. marca, keď uznal nároky Izraela na zvrchovanosť nad časťou Golanských výšin, ktoré uchvátil od Sýrie počas šesťdňovej vojny v roku 1967.



Trump v decembri 2017 vyhlásil, že Washington uzná Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, čo vyvolalo pobúrenie medzi Palestínčanmi, ktorí si nárokujú na Izraelom anektovanú východnú časť Jeruzalema ako hlavné mesto svojho budúceho štátu. Veľvyslanectvo USA sa presťahovalo z Tel Avivu do Jeruzalema a bolo otvorené 14. mája 2018.



Netanjahu dodal, že plán nového osídlenia predloží kabinetu na schválenie, keď sa nová vláda ujme úradu; v krajine sa v apríli konali predčasné všeobecné voľby. Netanjahu sa stretáva s predsedami politických strán, o ktorých sa predpokladá, že sa pripoja k jeho koalícii. Premiér musí zostaviť koalíciu do konca mája.