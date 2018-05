Izrael vypravil do Gazy osem kamiónov s humanitárnou pomocou

Nákladné autá dorazili na územie pásma Gazy v utorok, keď sa palestínske zdravotné zariadenia snažili zvládať nápor ľudí zranených v pondelok pri nepokojoch na hraniciach pásma Gazy s Izraelom.

Jeruzalem 16. mája (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v utorok informovali, že do palestínskeho pásma Gazy vyslali osem nákladných áut s humanitárnou pomocou a zdravotníckym materiálom.



Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na (palestínskych) územiach (COGAT) spresnil, že do pásma Gazy bolo tento týždeň prepravených 53 ton zdravotníckeho materiálu vrátane infúzií, obväzov a trenažérov na rehabilitáciu. COGAT dodal, že neskôr do oblasti dopravia aj pohonné látky.



Počet obetí pondelkovej vlny násilia v pohraničnej oblasti pásma Gazy sa v utorok zvýšil na najmenej 60. Zranenia podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva utrpelo najmenej 2770 ľudí, pričom 1370 bolo postrelených.



Podľa agentúry AP bol pondelok najkrvavejším dňom v pásme Gazy od vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas v roku 2014.



Palestínski vodcovia označili pondelkové udalosti na hranici pásma Gazy s Izraelom za masaker. Použitie ostrej munície izraelskými bezpečnostnými zložkami vyvolalo znepokojenie a odsúdenie zo strany medzinárodného spoločenstva.



Izrael sa bráni, že konal v sebaobrane a snahe ochrániť svoje hranice a obyvateľov. Izraelčanov v tejto veci podporili Spojené štáty ako ich hlavný spojenec. Obe krajiny pritom zhodne uviedli, že Palestínčanov k násilnostiam podnietilo islamistické hnutie Hamas, ktoré v pásme Gazy vládne.