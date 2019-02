Izrael vyslal na Mesiac svoju prvú bezposádkovú misiu

Raketa odštartovala o 2.45 h SEČ. Štart sledoval v Izraeli aj tamojší premiér Benjamin Netanjahu, a to priamo zo strediska riadenia letu štátnej spoločnosti Israel Aerospace Industries (IAI).

Washington 22. februára (TASR) - Izrael vyslal svoju prvú bezposádkovú misiu na Mesiac. Mesačný pristávací modul s názvom Berešit (Zrod) vyštartoval v noci na piatok z floridského Mysu Canaveral na palube nosnej rakety Falcon 9 súkromnej spoločnosti SpaceX, informovala agentúra AFP.



Raketa odštartovala o 2.45 h SEČ. Štart sledoval v Izraeli aj tamojší premiér Benjamin Netanjahu, a to priamo zo strediska riadenia letu štátnej spoločnosti Israel Aerospace Industries (IAI).



Ak zariadenie dosiahne svoj cieľ, židovský štát sa stane iba štvrtou krajinou, ktorej sonda vykoná mäkké pristátie na Mesiaci - po USA, bývalom Sovietskom zväze a Číne. Projekt je výsledkom spolupráce neziskovej organizácie SpaceIL a štátnej spoločnosti Israel Aerospace Industries (IAI).



Pristávací modul kubického tvaru má hmotnosť 585 kilogramov a výšku 1,5 metra. Náklady na projekt za 100 miliónov dolárov poskytli zväčša súkromní darcovia. Stredisko riadenia letu je v izraelskom meste Jehud pri Tel Avive.



Berešit má na povrchu Mesiaca pristáť 11. apríla a následne začať zhromažďovať dáta, ktoré budú odosielané do NASA na výskum jeho vzniku. Pristávací modul bude snímať fotografie a videá a merať magnetické pole telesa v rámci experimentu s Weizmannovým inštitútom pre vedu (WIS).



NASA plánuje do roku 2026 vybudovať na obežnej dráhe Mesiaca malú vesmírnu stanicu Gateway, ktorá má slúžiť ako medzistupeň pre cesty ľudských posádok na Mesiac a späť, dopĺňa tlačová agentúra AFP. Permanentne obývaná však nebude.