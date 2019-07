Izrael začal búrať domy Palestínčanov pri Jeruzaleme

Príslušnícui polície a armády uzavreli vstup do najmenej štyroch budov, ktoré sa nachádzali v blízkosti izraelskej bezpečnostnej bariéry oddeľujúcej Izrael od okupovaného územia Predjordánska.

Jeruzalem 22. júla (TASR) - Izrael opäť búral domy Palestínčanov, ktoré sú podľa neho postavené nelegálne - v pondelok začal demolovať stavebné objekty v oblasti Súr Báhir južne od mesta Jeruzalem, píše agentúra AFP.



Desiatky príslušníkov izraelskej polície a armády uzavreli vstup do najmenej štyroch budov, ktoré sa nachádzali v blízkosti izraelskej bezpečnostnej bariéry oddeľujúcej Izrael od okupovaného územia Predjordánska. Podľa židovského štátu boli totiž tieto príbytky postavené príliš blízko k spomínanej hranici.



Bager podľa AFP neskôr začal s demoláciou čiastočne postavenej dvojposchodovej budovy. Polícia ani armáda Izraela svoju akciu bezprostredne nekomentovali.



Ako pripomína AFP, obyvatelia tejto oblasti dostali 18. júna od úradov židovského štátu oznámenie, že plánovaná demolácia ich domov sa začne o 30 dní.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) informoval, že toto nariadenie sa týka desiatich budov so 70 bytmi. Ich zbúranie spôsobí, že 17 ľudí bude vysídlených a celkovo to zasiahne 350 osôb. Organizácia OSN Izrael vyzvala, aby plánovanú demoláciu odvolal.



Palestínčania v oblastiach pod izraelskou nadvládou len veľmi ťažko získavajú stavebné povolenia od izraelských úradov, poznamenáva AFP.



Izrael okupuje západný breh rieky Jordán - Predjordánsko - a východný Jeruzalem od šesťdňovej vojny z roku 1967. Izraelské osady vybudované na tomto území sú medzinárodným spoločenstvom považované za ilegálne a ich rozširovanie, ako i budovanie ďalších je označované za hlavnú prekážku pre dosiahnutie mieru v tejto časti Blízkeho východu. Ide totiž o územie, ktoré by sa malo stať súčasťou palestínskeho štátu.