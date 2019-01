Zdemolovali dom Palestínčana obvineného z vraždy židovského osadníka

Fuld bol pravicovým aktivistom, ktorý sa pravidelne objavoval v televízii. Podľa polície nič nenaznačuje, že sa stal terčom útoku z tohto dôvodu, aj keď jeho pobodanie označili za teroristický útok.

Hebron 18. januára (TASR) - Izraelské sily zdemolovali v piatok na západnom brehu Jordánu dom Palestínčana obvineného z toho, že v septembri smrteľne dobodal americko-izraelského osadníka, uviedli svedkovia pre agentúru AFP.



Obyvatelia mesta Jata neďaleko Hebronu spresnili, že keď vojaci prišli k domu Chalíla Džabárína, začali do nich Palestínčania hádzať kamene. Zatiaľ sa neobjavili správy o zraneniach na jednej či druhej strane.



Ari Fuld (45) mal štyri deti a žil v izraelskej osade Efrat. Terčom útoku sa stal neďaleko nákupného strediska na okupovanom západnom brehu Jordánu južne od Betlehemu. Džabárína, ktorý mal v tom čase 17 rokov, po čine postrelili a dali do väzby.



Údajne ho identifikovali ako útočníka na základe záznamu bezpečnostných kamier pri nákupnom stredisku.



Fuld bol pravicovým aktivistom, ktorý sa pravidelne objavoval v televízii. Podľa polície nič nenaznačuje, že sa stal terčom útoku z tohto dôvodu, aj keď jeho pobodanie označili za "teroristický útok".



AFP pripomína, že Izrael pokračuje v demoláciách domov Palestínčanov obvinených zo smrteľných útokov voči Izraelčanom - s tým, že by to malo mať odstrašujúci účinok.



Kritici to odsudzujú ako formu kolektívneho trestu, ktorý robí z rodín bezdomovcov a môže vyprovokovať ďalšie násilnosti.



Izrael v roku 2005 pozastavil túto politiku, ale premiér Benjamin Netanjahu v roku 2014 oznámil, že v demoláciách sa bude po vlne útokov pokračovať.