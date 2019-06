Izrael žiada sankcie voči Iránu, ak prekročí limit na urán

Ak Irán naplní svoje súčasné hrozby a poruší jadrovú dohodu, medzinárodné spoločenstvo bude musieť okamžite implementovať vopred nastavený sankčný mechanizmus, vyhlásil Netanjahu.

Teherán 17. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval v pondelok svetové mocnosti na rýchle sprísnenie sankcií voči Iránu, ak prekročí limit na obohacovanie uránu stanovený medzinárodnou dohodou o iránskom jadrovom programe z roku 2015.



Netanjahu sa tak vyjadril po tom, ako hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí v pondelok uviedol, že Irán prekročí o desať dní limit pre zásoby uránu stanovený dohodou, ktorú Irán uzavrel so svetovými veľmocami. Kamálvandí tiež povedal, že Teherán zvýši úroveň obohacovania uránu tak, aby vyhovovala "potrebám krajiny".



"Ak Irán naplní svoje súčasné hrozby a poruší jadrovú dohodu, medzinárodné spoločenstvo bude musieť okamžite implementovať vopred nastavený sankčný mechanizmus," vyhlásil Netanjahu. "V žiadnom prípade Izrael nedovolí Iránu nadobudnúť jadrovú výzbroj," dodal izraelský premiér, keď zopakoval dlhodobú, aj keď nie celkom otvorenú, hrozbu pristúpiť k preventívnej vojenskej akcii.



Irán popiera, že by sa snažil získať jadrovú výzbroj, pripomína agentúra Reuters.



Irán už v máji 2019 oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami.



Medzinárodná dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.



Americký prezident Donald Trump však od dohody odstúpil už v máji 2018 a následne obnovil sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 USA sankcie voči Iránu ešte sprísnili, keď zrušili všetky dovtedy platné výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy. Napätie medzi oboma krajinami sa odvtedy stupňuje.