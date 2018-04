Izrael zničil tunel vybudovaný Hamasom na podnikanie útokov z Gazy

Armádny hovorca Jonathan Conricus uviedol, že tunel bol spojený so sieťou tunelov vykopanou militantmi z Hamasu na severe pásma Gazy a prenikal do Izraela neďaleko komunity Nahal Oz.

Jeruzalem 15. apríla (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu informovala, že zničila tunel, ktorý vybudovali militanti z palestínskeho hnutia Hamas, aby prenikali z pásma Gazy na územie Izraela.



Armádny hovorca Jonathan Conricus uviedol, že tunel bol spojený so sieťou tunelov vykopanou militantmi z Hamasu na severe pásma Gazy a prenikal do Izraela neďaleko komunity Nahal Oz. Je to už piaty takýto tunel zničený Izraelom v uplynulých mesiacoch.



Hovorca povedal, že tunel sa nachádzal neďaleko miesta nedávnych masových protestov, ktoré Hamas využíva podľa Izraela ako pláštik pre uskutočňovanie útokov.



Conricus dodal, že Hamas začal budovať tunel po vojne v roku 2014. Izrael pokladá odvtedy za prioritu zabrániť hrozbe z tunelov, ktorými militanti prenikali počas vojny do Izraela.



Izrael a Hamas viedli od roku 2008 tri vojny. Počas konfliktu v 2014 Izrael zničil 32 tunelov, pripomína agentúra AP.