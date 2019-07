Izraelčania etiópskeho pôvodu protestovali proti policajnej brutalite

Zhromaždenia sa konali na viacerých miestach krajiny a vyvolalo ich zastrelenie etiópskeho tínedžera izraelskou políciou.

Jeruzalem 3. júla (TASR) - Tisíce Izraelčanov - najmä etiópskeho pôvodu - protestovali v utorok večer proti policajnej brutalite voči židom pôvodom z Etiópie. Zhromaždenia sa konali na viacerých miestach krajiny a vyvolalo ich zastrelenie etiópskeho tínedžera izraelskou políciou. V noci na stredu o tom informovala agentúra AP.



Demonštranti zablokovali diaľnice po celej krajine vrátane hlavnej cesty cez centrum Tel Avivu a diaľnice do Jeruzalema. Pálili pritom pneumatiky a držali plagáty vyzývajúce na spravodlivosť a odsudzujúce "systematickú diskrimináciu" etiópskej menšiny políciou. V Tel Avive demonštranti podpálili aj jedno zo zaparkovaných áut a dostali do konfliktu s políciou.



Velenie polície informovalo, že policajti zadržali 60 ľudí, ktorí boli údajne zapletení do nepokojov. V potýčkach s demonštrantmi bolo zranených najmenej 47 policajtov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vydal vyhlásenie, v ktorom vyjadril sústrasť etiópskej komunite v súvislosti s násilnou smrťou mladého muža a uznal existenciu problémov, ktoré je nutné riešiť. Upozornil však demonštrantov, že úrady nebudú tolerovať protest vo forme blokád ciest.



V utorok sa konal aj pohreb zabitého mladíka. Policajt, ktorý ho smrteľne zranil, bol zadržaný a je vo väzbe.



Etiópski židia začali do Izraela prichádzať vo veľkom počte od 70. rokov, pričom mnohých do Izraela prepravili letecky počas tajných operácií v 80. a 90. rokoch. Podľa údajov izraelského štatistického úradu etiópska komunita v Izraeli má približne 150.000 príslušníkov a tvorí dve percentá obyvateľstva krajiny.



Zatiaľ čo niektorým z jej členov sa v Izraeli podarilo uspieť, mnohí etiópski Izraelčania sa sťažujú na rasizmus, nedostatok príležitostí, chudobu i obťažovanie zo strany polície. Táto frustrácia v roku 2015 prerástla do masových protestov, ktoré vyvolal incident, keď sa policajt dopustil fyzického násilia na Etiópčanovi oblečenom vo vojenskej uniforme.