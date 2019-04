S blížiacimi sa voľbami v Izraeli odborníci varujú pred online útokmi

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však v tejto súvislosti vyhlásil, že na boj proti zasahovaniu do volieb nie je žiadna krajina lepšie pripravená.

Jeruzalem 4. apríla (TASR) - Izrael sa podľa odborníkov môže pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami stať terčom útokov zahraničných hackerov alebo kybernetických kampaní, ktoré v minulosti narušili politické procesy aj v iných krajinách. Informovala o tom agentúra AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však v tejto súvislosti vyhlásil, že na boj proti zasahovaniu do volieb nie je "žiadna krajina lepšie pripravená".



Napriek veľmi úspešnému izraelskému technologickému sektoru a oceňovaným bezpečnostným kapacitám odborníci tvrdia, že zákony, ktorými sa riadi, sú zastarané, a že Netanjahuova vláda si kybernetické hrozby nestanovila za prioritu.



Iránski agenti sa za posledných päť rokov zdokonalili v schopnosti hackingu telekomunikačných zariadení a zamerali sa na takmer všetkých popredných predstaviteľov izraelskej armády, tvrdí podľa AP výkonný riaditeľ kybernetickej bezpečnostnej organizácie ClearSky Boaz Dolev. Dodal, že Izrael je taktiež cieľom hackerov, ktorí podporujú Palestínčanmi vedené bojkotové hnutie a ktorí odštartujú každoročnú pravidelnú vlnu útokov, pričom v tomto roku sa jej začiatok zhoduje s termínom volieb.



Mnohí experti však tvrdia aj to, že najväčšia hrozba môže pochádzať z vlastných radov. Podľa prezidentky Izraelskej internetovej asociácie Karine Nahonovej hlavnou hrozbou sú samotní izraelskí politici a ich podporovatelia, ktorí prostredníctvom sociálnych médií šíria dezinformácie. V tejto oblasti sú podľa nej veľké legislatívne nedostatky, pretože zákony o predchádzaní politickej propagande vznikali ešte pred digitálnou dobou.



Správy o možnom ovplyvňovaní predčasných volieb do Knesetu 9. apríla odvysielala začiatkom januára izraelská súkromná televízia Hadašot, ktorá citovala Nadava Argamana, riaditeľa služby pre vnútornú bezpečnosť Šin Bet. Ten na neverejnom rokovaní údajne uviedol, že do volieb v Izraeli "má v pláne zasiahnuť cudzí štát. A aj zasiahne".



Šin Bet neskôr vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že Izrael má nástroje na odhalenie, monitorovanie a prekazenie pokusov o ovplyvňovanie volieb v Izraeli zo zahraničia, "ak by k nim došlo". Tajná služba tiež ubezpečila, že v Izraeli dokáže zabezpečiť konanie demokratických a slobodných volieb.



Moskva je už dlhší čas opakovane terčom podozrení z pokusov o ovplyvňovanie volieb v rôznych štátoch Európy, ako aj prezidentských volieb v USA z roku 2016, a to prostredníctvom dezinformačných kampaní.