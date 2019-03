Izraelská armáda obvinila z pondelkového raketového útoku hnutie Hamas

Raketa bola vypálená z jednej z pozícii Hamasu v oblasti mesta Rafah, vyhlásil v súvislosti s útokom hovorca izraelskej armády, brigádny generál Ronen Manelis.

Jeruzalem 25. marca (TASR) - Militantné hnutie Hamas obvinila izraelská armáda z raketového útoku, pri ktorom bol v pondelok zasiahnutý obytný dom v strednej časti Izraela a šesť osôb utrpelo zranenia.



Predstavitelia izraelských ozbrojených síl zároveň ohlásili posilnenie vojenskej prítomnosti v okolí Hamasom kontrolovaného pásma Gazy, píše agentúra AFP.



"Raketa bola vypálená z jednej z pozícii Hamasu v oblasti mesta Rafah," vyhlásil v súvislosti s útokom hovorca izraelskej armády, brigádny generál Ronen Manelis.



Rezort obrany na Twitteri tiež oznámil, že do oblasti okolo pásma Gazy vyšle dodatočné dve vojenské brigády, pričom uskutočňuje aj čiastočnú mobilizáciu záložníkov.



Aby zasiahla obytný dom v oblasti Šaron, musela by predmetná raketa z Rafahu preletieť približne 120 kilometrov.



Tento incident vyvolal podľa AFP obavy z eskalácie násilia medzi izraelskými bezpečnostnými zložkami a hnutím Hamas krátko pred parlamentnými voľbami, ktoré by sa v židovskom štáte mali konať už 9. apríla.