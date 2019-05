Izraelská armáda pri nálete zasiahla objekt Hamasu, ten podnikol útok

Palestínčania už vyše roka vypúšťajú z pásma Gazy na Izrael šarkany a balóny s horiacimi, zápalnými a výbušnými predmetmi, kde takto spôsobujú požiare úrody na poliach a lesných porastov.

Jeruzalem 2. mája (TASR) - Izrael vo štvrtok informoval, že pri nálete na pásmo Gazy zasiahol jeden z objektov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Akcia izraelského letectva bola odvetou za to, že z palestínskej enklávy v noci na štvrtok vypustili smerom na Izrael niekoľko balónov so zápalnými bombami a výbušninami, ktoré po dopade na zem spôsobujú materiálne škody. Zatiaľ nie je jasné, či k nim došlo aj v tomto prípade.



Velenie izraelskej armády podľa agentúry AFP informovalo, že z pásma Gazy na nálet izraelských lietadiel reagovali vypálením dvoch rakiet. Na juhu Izraela bol sirénami vyhlásený poplach. Zatiaľ nie je známe, kam rakety dopadli a či spôsobili nejaké škody.



Palestínčania už vyše roka vypúšťajú z pásma Gazy na Izrael šarkany a balóny s horiacimi, zápalnými a výbušnými predmetmi, kde takto spôsobujú požiare úrody na poliach a lesných porastov. Izraelská armáda tieto šarkany i héliom naplnené balóny začala zneškodňovať za pomoci dronov určených na civilné využitie - multikoptér.



Palestínčania, ktorých pred časom AFP kontaktovala, vysvetlili, že ak má ich šarkan dostatočne dlhú šnúru, môže nad izraelské územie zaletieť až do hĺbky 20 či 30 kilometrov.



Palestínčania pri tejto taktike využívajú zvyčajne západný vietor, ktorý veje z Gazy smerom na Izrael.