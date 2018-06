Izraelská armáda vďaka civilným dronom ničí väčšinu šarkanov z Gazy

Livne informoval, že izraelským vojakom sa doteraz podarilo takto zlikvidovať asi 500 šarkanov a balónov.

Jeruzalem 8. júna (TASR) - Šarkany a héliom naplnené balóny s horiacimi a zápalnými predmetmi, ktoré radikáli z radov palestínskych Arabov vypúšťajú nad územie Izraela, kde takto spôsobujú požiare úrody na poliach a lesných porastov, zneškodňuje izraelská armáda za pomoci dronov určených na civilné využitie - multikoptér. Armáda takto zlikviduje až 90 percent šarkanov a balónov vybavených horiacimi alebo ľahko zápalnými predmetmi.



Podľa spravodajskej televízie i24news o tom informoval Nadal Livne, veliteľ jednotky Matmon, špecializujúcej sa na výskum a vývoj technológie pre bojové využitie.



Vysvetlil, že táto technológia využívaná Izraelom je "prakticky nezničiteľná", keďže každá multikoptéra po tom, ako šarkana alebo héliom naplnený balón zachytí a dopraví na zem, je znovu použiteľná - dokonca aj vtedy, keď pristane tvrdo.



Livne informoval, že izraelským vojakom sa doteraz podarilo takto zlikvidovať asi 500 šarkanov a balónov. Priznal, že 100-percentnú úspešnosť zatiaľ nedosiahli.



Vyzdvihol, že izraelská armáda prispôsobila civilné technológie na vojenské účely za veľmi krátky čas. Poukázal i na to, že táto inovácia je "cenovo výnimočne výhodná", keď sa porovná s cenou armádnych systémov.



Podľa denníka Jediot achronot nakúpilo izraelské ministerstvo obrany stovky multikoptér, ktoré boli určené pre izraelský trh, a vojenskí experti vo veľmi krátkom čase vyvinuli a namontovali na ne špeciálne zariadenia buď na zrážanie šarkanov a balónov, alebo na ich kontrolované nútené pristátie. Na šarkany a balóny totiž Palestínčania pripevňujú buď horiace predmety, alebo výbušniny, ktoré sa aktivujú pádom na zem a spôsobujú na izraelskom území požiare.



Denník tiež napísal, že multikoptéry využíva izraelská armáda aj na rozptyľovanie slzotvorného plynu a tekutín s ostrým zápachom, keď chce rozohnať zhromaždený dav.



Denník vo svojom článku poukázal na to, že civilná multikoptéra stojí v priemere približne 400 dolárov, čo je neporovnateľné s cenou vojenského dronu.



Náklady na výrobu šarkana, ktorý v Izraeli spálením úrody môže spôsobiť škody za milióny šekelov, odhadol izraelský farmár Avner Jona na päť šekelov (menej ako dva doláre) a "päť minút práce".



Na poliach kibucu, kde Avner žije, už horiace predmety spôsobili škody za dva milióny šekelov. Dúfa však, že protiopatreniami izraelskej armády sa podarí ochrániť úrodu cíceru i slnečnice na jeho poliach, ktorú chce zberať v polovici júla a koncom augusta.



Palestínčania, ktorých kontaktovala tlačová agentúra AFP, vysvetlili, že ak má ich šarkan dostatočne dlhú šnúru, môže nad izraelské územie zaletieť až do hĺbky 20 či 30 kilometrov. "Naším cieľom je podpáliť im farmy. To je spôsob, ako im chceme škodiť," vysvetlil 28-ročný Palestínčan abú Madžd.



Palestínčania pri tejto taktike využívajú zvyčajne západný vietor, ktorý veje z Gazy smerom na Izrael.



Začiatok vypúšťania šarkanov sa časovo zhodoval s násilnými protestmi v blízkosti hraničných plotov, ktoré oddeľujú Gazu od Izraela. Vyvrcholením týchto akcií Palestínčanov bol 15. mája ich masový pochod ako spomienka na Deň vzniku Izraela, ktorý Palestínčania označujú výrazom "nakba" - katastrofa či pohroma -, pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce palestínskych Arabov.