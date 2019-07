Izraelská ľavica spája sily pred septembrovými voľbami

Spoločnú kandidátku by mal viesť Horovitz, na druhom mieste má byť Šafirová a na treťom Barak.

Jeruzalem 25. júla (TASR) - Trojica izraelských ľavicových lídrov oznámila vo štvrtok spojenectvo pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami. Chcú vytvoriť protiváhu dominantnej konzervatívnej strane Likud premiéra Benjamina Netanjahua, informovala agentúra AP.



Spojenectvo s názvom "Demokratický tábor" vytvorila nová strana expremiéra Ehuda Baraka Jisrael Demokratit so sociálnodemokratickou stranou Merec pod vedením Nicana Horovitza. K obom lídrom sa pridala aj "vychádzajúca hviezda" izraelskej Strany práce Stav Šafirová.



Spoločnú kandidátku by mal viesť Horovitz, na druhom mieste má byť Šafirová a na treťom Barak.



Trojica strán vytvorila volebné spojenectvo pre obavy, že samostatne nebudú mať dostatok hlasov na to, aby prekonali hranicu zvoliteľnosti potrebnú na vstup do parlamentu.