Izraelská ministerka prisľúbila pomoc pri repatriácii etiópskych židov

Addis Abeba 23. apríla (TASR) - Izraelská ministerka spravodlivosti Ajelet Šakedová počas nedeľňajšej návštevy etiópskej metropoly Addis Abeba prisľúbila pomoc pri vysťahovaní etiópskych židov do Izraela. Informovala o tom agentúra AP.



"Programy, v rámci ktorých by sa mohli etiópski židia spojiť so svojimi rodinami v Izraeli, vo všeobecnosti nie sú jednoduchou záležitosťou. Ale ja sa pokúsim urobiť na príslušných úradoch všetko, čo bude v mojich silách, aby sa to mohlo stať čo najskôr," vyhlásila ministerka Šakedová počas návštevy synagógy v etiópskej metropole.



Šakedová podľa vlastných slov prišla do Etiópie preto, aby zistila viac o situácii približne 8000 židov, ktorí stále žijú v Etiópii.



Členovia miestnej židovskej komunity počas stretnutia v synagóge ministerke povedali, že by sa chceli presťahovať do Izraela, kde už roky žijú mnohí ich príbuzní. Predstavený židovskej obce v Addis Abebe Meles Sidisto uviedol, že židia sa v Etiópii necítia dobre. Pohrozil dokonca vyhlásením hromadnej hladovky v prípade, ak izraelské úrady nepovolia zlúčenie etiópskych židovských rodín, ktoré sú v niektorých prípadoch rozdelené už celé desaťročia.



Do Izraela sa za posledné štyri desaťročia presťahovali už tisíce etiópskych židov.