Izraelská opozícia vyzvala premiéra Netanjahua, aby odstúpil

Jeruzalem 14. februára (TASR) - Vedúci predstavitelia izraelskej opozície vyzvali v stredu premiéra Benjamina Netanjahua, aby odstúpil po tom, ako tamojšia polícia v utorok odporučila generálnemu prokurátorovi vzniesť voči nemu obvinenia z brania úplatkov a zneužitia právomocí, informovala agentúra AP.



Netanjahu čelí vyšetrovaniam v dvoch korupčných kauzách. Predmetom jedného sú dary od istého miliardára za údajne poskytnutie výhod, v druhom ide o údajný kontakt s vydavateľom novín s cieľom ovplyvniť mediálny trh.



Líder labouristov Avi Gabaj povedal, že Netanjahuovi koaliční partneri - minister financií Moše Kachlon a minister školstva Naftali Bennett - si musia vybrať medzi podporou premiéra a dodržiavaním zásad právneho štátu.



"Myslím si, že v tomto prípade je jasné, že táto vláda musí ísť do volieb. Táto vláda takto pokračovať nemôže," povedal pre izraelský armádny rozhlas. "Predseda vlády, ktorý útočí na svoju políciu a orgány činné v trestnom konaní, jednoducho útočí na seba a útočí na krajinu."



Minister Kachlon, ktorého strana je kľúčovým spojencom Netanjahuovej vlády, premiéra na Facebooku vyzval, aby prestal útočiť na políciu. Právny systém by mal mať podľa Kachlona priestor na prácu "bez tlaku, a to ani z pravej, ani z ľavej strany".



Takmer všetci ministri Netanjahuovho kabinetu vydali vyhlásenia, v ktorých svojho premiéra podporili, dodala AP.



Podľa izraelských médií polícia na základe dôkazov zhromaždených v priebehu vyšetrovania odporučila, aby boli voči premiérovi vznesené obvinenia v oboch kauzách. O tom však, či budú obvinenia skutočne vznesené, rozhodne až izraelský generálny prokurátor Avichaj Mandelblit.



Netanjahu následne obvinil políciu z "honu na čarodejnice" a prisľúbil, že zostane vo funkcii a dokonca sa bude usilovať o svoje znovuzvolenie.



Netanjahu v utorňajšom televíznom prejave dodal, že všetko, čo urobil, bolo pre krajinu, "nie pre cigary od priateľov a nie pre lepšie mediálne pokrytie", odkazujúc na dva prípady, v ktorých môže byť obvinený.