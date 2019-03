Izraelská paľba zabila 17-ročného Palestínčana

Na hranici pásma Gazy s Izraelom sa zhromaždili desaťtisíce Palestínčanov a pri zrážkach utrpelo zranenia 59 z nich, vrátane 13, ktorých zasiahli ostré náboje.

Gaza 30. marca (TASR) - Palestínčana usmrtila v sobotu paľba izraelských vojakov počas zrážok s protestujúcimi na hranici pásma Gazy. Sobotňajšie protesty sa konajú pri príležitosti prvého výročia vypuknutia tamojších demonštrácií a testujú krehké prímerie desať dní pred všeobecnými voľbami v Izraeli.



Informáciu zverejnilo ministerstvo zdravotníctva palestínskej enklávy, citovala ho tlačová agentúra AFP.



Adhama Amaru (17) zasiahla streľba do tváre vo východnej časti mesta Gaza, spresnil hovorca ministerstva Ašráf al-Kudra.



Izraelská paľba zabila ďalšieho Palestínčania, 21-ročného Muhammada Saada, aj na demonštrácii v noci na sobotu, ktorá sa konala pred hlavným protestom, dodalo ministerstvo.



Egypt sa snažil zohrať úlohu sprostredkovateľa medzi Izraelom a vládou pásma Gazy, radikálnym hnutím Hamas - Káhira chce dosiahnuť, aby krotili násilie a aby izraelská armáda nereagovala streľbou ostrými nábojmi, ako to robila v minulých protestoch.



K zrážkam dochádzalo v sobotu najprv iba obmedzene, ale na varovania, aby sa protestujúci nepribližovali k prísne stráženému oploteniu na hranici, nie všetci dbali.



"Pôjdeme k hranici, aj keby sme mali zomrieť," povedal 21-ročný Júsif Zijada, s tvárou pomaľovanou farbami palestínskej vlajky.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Básim Naím označil sobotňajší protest za "veľmi dôležitý odkaz, dnes vyslaný z Gazy všetkým stranám, najmä Izraelčanom a medzinárodnému spoločenstvu".



"Gazania sa tu dnes schádzajú v pokoji, tisíce a tisíce ľudí, aby zdvihli hlas proti agresii a obliehaniu Gazy," uviedol.



Protestujúci si pripomínali prvé výročie často krvavých, pravidelných týždňových demonštrácií, pri ktorých bolo zabitých približne 200 Palestínčanov a izraelský vojak.



V chudobnom pásme Gazy - medzi Izraelom, Egyptom a Stredozemným morom - žijú natlačené dva milióny Palestínčanov. Podľa analytikov sú hybnou silou protestov zúfalé životné podmienky a nedostatok slobody pohybu.



Izrael, ktorý bojoval proti radikálnemu Hamasu v troch vojnách, uvalil blokádu na palestínsku enklávu a trvá už vyše desaťročia. Aj Egypt často zatvára priechod, jedinú bránu Gazy do vonkajšieho sveta.



OSN uviedla, že vyše 90 percent vody v pásme Gazy nie je bezpečných na pitie a obyvatelia majú elektrinu necelých 12 hodín denne.



Mnohí protestujúci sa posledný rok držali ďaleko od plota a demonštrovali pokojne, ale iní pristupovali k oploteniu vo veľkých počtoch a dostávali sa do zrážok s izraelskými vojakmi.