Izraelská veľvyslankyňa v Belgicku viní z udalostí v Gaze hnutie Hamas

V pondelok počas násilných stretov s izraelskými poriadkovým silami prišlo o život 59 ľudí vrátane malých detí.

Brusel 15. mája (TASR) - Všetky obete pondelňajšej vlny násilia v pohraničnej oblasti pásma Gazy sú "teroristi", uviedla v utorok vo vysielaní televíznej stanice RTBF izraelská veľvyslankyňa v Belgicku Simona Frankelová.



V pondelok počas násilných stretov s izraelskými poriadkovým silami prišlo o život 59 ľudí vrátane malých detí. RTBF pripomenula, že to bol "najsmrteľnejší" deň palestínsko-izraelského konfliktu od vojnových akcií v roku 2014.



Veľvyslankyňa uviedla, že ľutuje každý stratený ľudský život, dokonca aj tých "55 teroristov, ktorí sa snažili prekročiť hranice". Frankelová zároveň zdôraznila, že v pozadí incidentu stojí teroristická skupina Hamas, ktorá využíva na svoje ciele civilné obyvateľstvo a je zodpovedná za smrť desiatok Palestínčanov.



"Rozhodli sa obetovať svoje sestry a bratov, mužov, ženy a deti v mediálnej vojne. My chceme iba chrániť našich občanov. Uprednostňujeme radšej kritiku než prejavy sústrasti," opísala situáciu veľvyslankyňa.



Frankelová nie je spokojná s vysvetlením, že za protestným hnutím, ktoré sa zrodilo pred niekoľkými týždňami, stoja mierové občianske skupiny Palestínčanov. Tvrdí, že toto hnutie bolo zneužité členmi "teroristickej skupiny" Hamas, ktorá Izraelu iba škodí. Upozornila na skutočnosť, že demonštranti posielajú v prvej línii deti k hraničnému plotu, ktorý oddeľuje Izrael od Pásma Gazy, a vopred rátajú s obeťami, keď používajú slogan "Radšej umrieť pod múrmi väzenia než umierať pomaly (v ňom)".



Šéf belgickej diplomacie Didier Reynders oficiálne odsúdil použitie sily zo strany Izraela ako neprimerané a aj podpredseda vlády Alexander De Croo pondelňajší zákrok izraelských vojakov označil za prehnaný a neprimeraný.



Palestínčania si v utorok pripomínajú 70. výročie vzniku Izraela. Tento deň označujú výrazom "nakba" (katastrofa), pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce palestínskych Arabov. Dôvodom na protesty je aj presun amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, na ktorý si ako na svoje hlavné mesto nárokujú i Palestínčania.



Európska únia je nejednotná v postoji voči rozhodnutiu Spojených štátov. Veľvyslankyňa Frankelová v tejto súvislosti uviedla, že Jeruzalem je hlavným mestom Židov už vyše 3000 rokov.



"Skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo to nechce uznať, je poľutovaniahodná, ale každá krajina rozhoduje, ktoré mesto bude jej hlavným mestom. Chcem pochváliť prezidenta Donalda Trumpa, ktorý to uznal presunom veľvyslanectva, a dúfam, že jeho príklad budú nasledovať aj ďalší," uviedla diplomatka.



V tejto súvislosti ocenila aj skutočnosť, že americký prezident sa rozhodol stiahnuť sa z jadrovej dohody s Iránom. To je podľa jej slov dobré pre Izrael. "Príčinou problémov je os zla, ktorú vedie Irán. Vidíme vplyv Iránu v Libanone, Sýrii a Pásme Gazy. Irán šíri zlo v celom regióne," skonštatovala veľvyslankyňa a dodala, že Izrael bude brániť svoje hranice.



Spravodajca TASR Jaromír Novak