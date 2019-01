Izraelská vláda definitívne povolila vývoz liečebného konope

Izrael sa tak stane po Holandsku a Kanade treťou krajinou sveta, ktorá sa s týmto produktom dostane na svetový trh.

Jeruzalem 27. januára (TASR) - Izraelská vláda v nedeľu definitívne povolila pestovanie a vývoz konope na zdravotné účely. Informovala o tom agentúra AP.



Izrael sa tak stane po Holandsku a Kanade treťou krajinou sveta, ktorá sa s týmto produktom dostane na svetový trh. Príslušný zákon už koncom vlaňajšieho decembra jednomyseľne schválil izraelský parlament.



Miestni farmári budú môcť na jeho základe pestovať konope na lekárske účely pod podmienkou, že na to budú mať povolenie ministerstva zdravotníctva, súhlas polície a úradu na kontrolu poľnohospodárskej produkcie.



Izraelská vláda očakáva, že tento krok povedie k prílevu investícií do miestneho poľnohospodárstva, výskumu a priemyslu.



Export konope by mal izraelskému štátu priniesť ročne príjem vo výške asi miliardy šekelov (234 miliónov eur), vyplýva z odhadov zverejnených parlamentom.



Momentálne má povolenie na produkciu konope na liečebné účely osem izraelských spoločností. Tie budú môcť na základe nového zákona vyvážať svoje produkty do krajín, kde je používanie liečebného konope povolené.



Používanie marihuany na liečebné účely je v Izraeli legálne a v prípade špecifických ochorení lekármi odporúčané už asi desať rokov.



Rekreačné užívanie marihuany, vyrábanej z konope, je v Izraeli naopak zakázané. Legalizáciu jeho vývozu preto roky zdržovali obavy, že sa časť marihuany produkovanej pre export dostane na čierny trh. Príslušné firmy budú preto pod dohľadom izraelskej polície.



Nové pravidlá upravujúce predaj produktov z liečebného konope v Izraeli a ich export začnú plne platiť od 1. apríla tohto roku. Zvýši sa v rámci nich aj počet izraelských lekární, ktoré takéto výrobky predávajú - zo súčasných 25 na 100, píše agentúra DPA.